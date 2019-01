Magazine Cia. Flor do Cerrado encena “Os Saltimbancos” Versão da trupe do clássico brasileiro terá duas apresentações no palco do Teatro Sesc Centro

A Cia. Flor do Cerrado apresenta neste sábado em duas sessões, às 15 e às 17 horas, o espetáculo Os Saltimbancos, no palco do Teatro Sesc Centro. A classificação etária indicativa para o clássico do teatro brasileiro é para crianças acima de 3 anos. A montagem tem cerca de 55 minutos de duração, com ingressos em valores entre R$ 5 e R$ 14.Um jumento se encon...