Magazine Cia. Eduardo de Souza faz temporada de “O Pulo do Gato” no Goiânia Ouro

A Cia. Eduardo de Souza abre nesta quinta-feira curta temporada, que segue até domingo, do espetáculo O Pulo do Gato (foto). As apresentações serão realizadas no teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 20 horas na quinta e na sexta-feira e em duas sessões por dia no sábado e no domingo, às 17 horas e às 20h30. A classificação indicativa é de 18 anos. O texto narra...