Magazine Cia. de Teatro Senhoras do Cerrado comemora 20 anos com apresentação nesta sexta (21) O espetáculo Brasilidades mistura música e teatro, passando por várias lendas e canções da cultura brasileira

Nem o criador do grupo poderia imaginar que ele teria tamanha longevidade. Há 20 anos, o diretor e psicólogo Wadson Arantes Gama criou a Cia de Teatro Senhoras do Cerrado, composto por mulheres entre 60 e 90 anos. Para celebrar o aniversário, será apresentado nesta sexta-feira (21), às 20 horas, no Teatro do Instituto Federal de Goiás, o espetáculo Brasilidades. A en...