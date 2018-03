Cia. de Teatro Sala 3 foca no público infantil no Teatro Sesc Centro

O espetáculo O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (foto) estará em cartaz, com apresentação da Cia. de Teatro Sala 3, neste sábado (3), às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. A peça, volta para o público infantil, narra a história de transformação das criaturas sob influência do amor, em um desenrolar de declarações que permeiam as quatro estações. O espetáculo tem preço populares, que chegam no máximo a R$ 12, valor de inteira (há desconto para comerciários e dependentes).

No enredo, os personagens Gato e Andorinha se apaixonam, ansiando por uma relação considerada um amor impossível. A história é baseada na obra do escritor baiano Jorge Amado, que, em 1948, a escreveu para seu filho João Jorge, que então completava 1 ano de idade. Lançado algum tempo depois, o livro, que agora completa 70 anos, tornou-se um dos clássicos usados por várias gerações em sala de aula.

A companhia Sala 3, que fez esta nova adaptação para os palcos, tem também outros espetáculos feitos para o público infantil, entre um repertório diversificado. O grupo desenvolve há nove anos um trabalho artístico e cultural em Goiânia, com o objetivo de formar público e também artistas que se envolvem no desenvolvimento de seus espetáculos teatrais. O espetáculo infantil deste sábado terá nova sessão dia 10, nos mesmos horário e local.

SERVIÇO

Espetáculo: O Gato Malhado e

a Andorinha Sinhá

Grupo:

Cia de Teatro Sala 3

Data:

Sábado, às 17 horas

Local:

Teatro Sesc Centro (Rua 15, esquina com Rua 19, Centro)

Ingresso:

R$ 12 (inteira), R$ 6 (meia), R$ 4 (comerciário) e R$ 5 (conveniado)

Informações:

3933-1700