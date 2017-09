Cia. de Teatro Sala 3 comemora 15 anos com comédia musical

A Cia. de Teatro Sala 3 apresenta nesta quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, o espetáculo A Árvore dos Mamulengos (foto). A comédia musical fala sobre temas como amor e traição. A história é sobre Marquesinha, uma moça obrigada pelo pai a se casar com o cabo Fincão, mas que é apaixonada por outro rapaz, o João Redondo, o artista que manipula os bonecos do circo Boca Mole. O espetáculo está dentro das comemorações de 15 anos do grupo. A Cia. de Teatro Sala 3 produz um trabalho independente valorizando as artes cênicas e incentivando a cultura. Ingressos: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 20 (inteira) e R$10 (meia). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.