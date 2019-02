Magazine Cia. de Teatro Carlos Moreira comemora dez anos na Rua do Lazer com programação especial A apresentação do espetáculo Era Só o que Faltava, nesta quarta-feira, às 20 horas, abre as comemorações

A mulher é produtora, o filho mais velho é ator, o caçula ajuda na parte jurídica e o pai é diretor. Em clima de produção familiar, a Cia. de Teatro Carlos Moreira celebra uma década instalada na Rua 8, no Centro, conhecida como Rua do Lazer. Para festejar a data, a trupe preparou uma semana especial. A apresentação do espetáculo Era Só o que Faltava, nesta qui...