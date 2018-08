Magazine Cia. Concertina encena “Inesperável Público” no palco do Teatro Sesi Peça infantil será apresentada neste sábado (18)

O grupo brasiliense Cia. Concertina apresenta neste sábado (18), às 17 horas, a peça infantil Inesperável Público (foto), no palco do Teatro Sesc Centro. O espetáculo cômico resgata a essência do circo de maneira minimalista, com caráter lúdico e fantástico. Esse jogo cênico é conduzido pelas palhaças Marinês e Hipotenusa, que reinterpretam alguns números tradicionais d...