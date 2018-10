Magazine Cia. Cena 11 leva espetáculo 'Protocolo Elefante' à Manga de Vento

A companhia de dança Grupo Cena 11 fecha a programação da terceira edição da Manga de Vento – Mostra de Dança Expandida, com o espetáculo Protocolo Elefante (foto), nesta terça-feira (23), às 20 horas, no Teatro Goiânia. O espetáculo fala sobre o afastamento e o isolamento do elefante na iminência de sua morte, uma metáfora de separação e exílio. Com curadoria de Kle...