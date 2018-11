Magazine Cia. CenÁpice apresenta espetáculo no Espaço Sonhus

A companhia de dança CenÁpice apresenta neste sábado (24), às 19h30, o espetáculo No Entoar dos Cantos e das Memórias, no Espaço Sonhus. No domingo o grupo se apresenta novamente, no mesmo local e horário. Utilizando uma cigarra como metáfora, a companhia goiana busca questionar a existência e as fragilidades humanas. Com coreografia de Marcus Nascimento e direção...