Magazine Cia. Carlos Moreira promove arraial cultural na Rua do Lazer, no Centro Além dos espetáculos, a programação do arraial inclui barraca de comidas típicas, sorteios de brindes, entre outras atrações

A Cia. de Teatro Carlos Moreira realiza seu 4º Arraiá Cultural na Rua do Lazer, no Centro de Goiânia, ainda está sediado o teatro que leva seu nome. O grupo apresentará domingo o espetáculo infantil Moana Uma Aventura no Mar (foto), às 15 horas, e a comédia A Sogra que Pedi A Deus, às 20h30. O espetáculo O Mágico de Oz, com alunos da Cia. Carlos Moreira, também será a...