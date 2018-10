Magazine Cia. Carlos Moreira apresenta “A Sogra que Pedi a Deus” Montagem faz parte das comemorações da quatro décadas de carreira do criador do grupo

Espetáculo produzido pela Cia. de Teatro Carlos Moreira, A Sogra que Pedi a Deus será apresentado nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Carlos Moreira. O valor do ingresso é R$ 20 e deve ser adquirido na bilheteria do teatro. Os atores Italo Shure, Karla Nunes e Carlos Moreira darão vida ao texto adaptado de Wilson Coca, com direção de Carlos Moreira. O ...