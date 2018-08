Magazine Cia. Armorial apresenta espetáculo baseado na cultura sergipana Montagem de dança contemporânea será encenada no palco Teatro Sesc Centro

A Companhia Armorial de Dança Contemporânea, do Rio de Janeiro, é a atração da noite desta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, com o espetáculo de dança Marinalva ou o Bouquet Que se Desfez. Com duração de cerca de 60 minutos e classificação etária indicada para maiores de 7 anos, a montagem é estruturada com base na cultura sergipana. O ingressos...