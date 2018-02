Chuva, suor e cerveja: Carnaval dos Amigos reúne na 16ª edição total de 12 blocos

Aos 83 anos, o aposentado Espedito Gomes da Silva volta a ser criança durante a folia de Momo. Acompanhado da mulher, Josefa Evangelista Gomes, 78 anos, ele é presença confirmada hoje no já tradicional Carnaval dos Amigos, que chega à 16ª edição. A festa, que reúne foliões de todas as idades, promete movimentar as ruas de Goiânia em encontro marcado a partir das 18 horas no Parque Vaca Brava, com show do cantor Neguinho da Beija-Flor, com entrada franca. A expectativa da organização é de cerca de 25 mil pessoas.

“Gosto demais da animação das pessoas. É um lugar para se fazer amigos. Depois que fui pela primeira vez nunca mais fiquei de fora”, conta Espedito, que participa pelo quinto ano seguido do Carnaval dos Amigos. A festa antecipa a folia na cidade em uma semana e conta com 12 bloquinhos - o maior número de sua história – que ficam concentrados em dez espaços diferentes ao som de marchinhas, frevo e samba-enredo – tudo regado a feijoada e bebidas. “Minha única preocupação é me divertir”, vibra Josefa.

A base do Carnaval dos Amigos é o salão, mas não dispensa um desfile pelas avenidas em uma comprida apoteose no final do dia até o Vaca Brava. Os foliões saem em procissão depois de passar a tarde nos bares – o preço médio para participar da concentração é de R$ 200. Em alguns blocos, os ingressos já estão esgotados. O primeiro ponto de encontro dos grupos fica próximo ao Shopping Buena Vista, na Avenida T-4, e, de lá, eles seguem para a parte final da festa, onde haverá infraestrutura completa com tendas, palco e banheiros químicos.

Outro atrativo da festa goianiense é o mistério em cima da fantasia do cartunista do POPULAR Jorge Braga, do Bloco do Zé Ferino. O folião gosta de investir na criatividade do seu traje. Ele já se vestiu de Jack Sparrow, da série de filmes Piratas do Caribe, de Conde Drácula, de Dom Quixote, de Coringa, de Zé Bonitinho, de Super Pateta e de Carlitos. Como de costume, ele não revela o traje que usará. “Eu seguro até o último momento para fazer uma surpresa”, despista ele, que também é autor dos desenhos que ilustram as camisas de quatro grupos.

Blocos

O carnaval de rua da capital foi inspirado nas folias tradicionais de cidades como Rio de Janeiro, Recife e Olinda. Um grupo de seis amigos decidiu criar uma festa voltada para as marchinhas. A ideia era passar o dia concentrado nos bares e depois seguir em cortejo. O grupo que deu o pontapé inicial foi o Bloco dos Amigos e na primeira edição participaram cerca de 50 pessoas, todas do mesmo ciclo de amizade. “Foi tudo no improviso e hoje faz parte do calendário de Goiânia”, comemora o advogado Rener Bilac, um dos fundadores.

A cada ano, a alegria se repetia e a procura para fazer parte da festa começou a aumentar. A cada temporada um grupo se juntava. O segundo que entrou no carnaval foi o Bloco do Zé Ferino, idealizado por Jorge Braga, pelo músico Xexéu, líder da banda Nóys É Nóys, e pelo empresário Jairo Faleiro. O terceiro a ingressar na folia foi o Café Nice. Mais tarde vieram o grupo da Imprensa – Os Filhos da Pauta, Não Encha Meu Sax, do músico e saxofonista Fausto Noleto, e Habeas Copus, que abriga advogados.

Participam pelo segundo ano seguido os foliões do Cerrado, do Cateretê e do Toca Guitarra e Me Agarra, que mistura riffs das guitarras com samba. O estreante desta edição é o grupo Unidos dos Açougueiros. Outra novidade do Carnaval dos Amigos são as inclusões dos blocos Blokinho Aê, que traz o axé para as ruas com o cantor Tomate e Meu Pai Te Ama. A folia, segundo os organizadores, tem apoio da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), da Polícia Militar, da Guarda Municipal e conta com a licença da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).