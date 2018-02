Chorinho faz homenagem a vítima de disparo

O combate ao abandono do Centro de Goiânia e a morte de Roberto Rodrigues da Fonseca Nardi, 39, vai nortear a edição desta sexta do projeto Grande Hotel Revive o Choro, às 19 horas. Realizado sempre à frente do histórico Grande Hotel, na Avenida Goiás, o Chorinho é um dos eventos culturais mais queridos na região, que acabou sendo palco de um ato de violência. Na última sexta-feira, quando o evento já havia se encerrado, disparos foram ouvidos por testemunhas, que acabou acarretando na morte de Roberto e em dois feridos. A polícia ainda não identificou os suspeitos.

Ao som de choro, samba e MPB, os grupos Brasil in Trio, Mundhumano e Jorjão integram a programação da noite de hoje, com clássicos dos gêneros musicais, além de canções autorais. “Em momento algum foi cogitada a paralisação do Chorinho. Nesta sexta-feira, vamos fazer uma homenagem ao Roberto”, diz o coordenador do projeto, o produtor cultural Carlos Brandão. Em protesto, a produção pede que o público vá de branco. “Uma camiseta, um boné, blusa, fita na cabeça. Seja lá o que for, vamos deixar claro que o Chorinho é um espaço de paz. Sempre foi”, defende Brandão.

Ainda não se sabe sobre os motivos dos disparos, segundo a informou preliminarmente a polícia. De acordo com testemunhas que continuaram após a finalização dos shows, um grupo de jovens, dois deles que estariam vestidos com camisetas de uma torcida organizada, teriam espancaram Roberto, da Avenida Anhanguera até a altura da Avenida Goiás com a Rua 3, onde foram disparados os tiros. De São Paulo, Roberto era vendedor de jujubas em semáforo e morava no Jardim Goiás.

Para a edição especial de hoje, as palavras de protesto “Não Deixe o Choro Morrer, Não Deixe o Samba Acabar” e homenagens serão prestadas a Roberto e ao próprio evento, que desde 2006, entre idas e vindas, tem a proposta de contribuir para a revitalização do Centro. Entre 2 e 3 mil pessoas passam pelo evento toda a semana, para assistir a shows ao vivo. “É um espaço democrático, numa região carente por revitalização e que consegue trazer pessoas de todas as partes”, aponta o músico Kleuber Garcêz, da banda Mundhumano. É a primeira vez que ele vai se apresentar no projeto, com canções autorais ao lado de clássicos de Caetano Veloso e outras bandas, a exemplo de Metá Metá e Academia da Berlinda.

Segurança

Para a edição de hoje, o produtor Brandão espera que a Segurança Pública esteja mais atenta ao Chorinho. Na edição do POPULAR de terça-feira o comando da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que cobre a área central de Goiânia, afirmou à reportagem que nunca havia recebido pedido formal da Secult para manter policiais no local às sextas-feiras. Após a publicação, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Goiânia, que promove o evento, entrou em contato com a Redação para afirmar que os pedidos já haviam sido feitos via ofício. “Sempre solicitamos que os comandos enviem viaturas para a segurança da área do Chorinho”, diz o secretário municipal de Cultura, Kleber Adorno.

Os shows começam pontualmente às 19 e se encerram às 22 horas. “É preciso que se preste maior atenção aos problemas enfrentados no Centro. A falta de segurança e a violência são problemas apontados não só às sextas-feiras, mas às segundas, terças, quartas... É antigo”, afirma o produtor Carlos Brandão.