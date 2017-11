Chorinho e MPB para embalar a happy hour

O projeto Grande Hotel Vive o Choro desta sexta-feira, a partir das 19 horas, tem entre as atrações musicais Retratos do Brasil, Chá de Gim e Samba Matuto. As apresentações, como de costume, serão realizadas na calçada que fica em frente ao Centro de Memória e Referência Grande Hotel, com entrada gratuita.

A Chá de Gim mistura ritmos e balanços de todos os povos do Brasil e do mundo na beleza da canção e no peso da mensagem. Formada em Goiânia na metade de 2014, a banda é composta por Diego Wander (vocal e percussão), Bernardo Rodrigues (baixo), Alexandre Ferreira (bateria), e Caramuru Brandão (guitarra).

Já a Samba Matuto é composta por Agnaldo Basilio (cuíca e tamborim), Danilo Carvalho (cavaquinho), Lucas Barrocal (curimba e tamborim), Marcelo Calango (pandeiro), Murilo Oliveira (surdo), Pedro João (violão), Pompilho Machado (reco/agogô e berimbau). O repertório é baseado nas escolas de samba cariocas e é resultado de uma pesquisa sobre as origens do samba, intitulado De onde o Samba Vem: Homenagem aos Velhos Sambistas.

Na atual edição, o projeto do chorinho já recebeu os artistas Nóys é Nóys, Heróis de Botequim, Zé do Choro, Fernando Boi, Cláudia Vieira, Maíra Lemos, Débora de Sá, Grace Carvalho, Sabah Morais, Maria Eugênia, Grace Venturini, entre outros.