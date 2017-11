Chinês usa 25 iPhones X para pedir namorada em casamento

Quais são os pedidos de casamento mais inusitados que você já viu? Um chinês comprou 25 iPhones X e os arrumou em formato de coração para pedir a mão da namorada.



O jornal ET Today informou que Chen Ming trabalha como designer de games e escolheu essa forma de fazer o pedido porque sua namorada Lee é fã de jogos de smartphone.



O número de aparelhos é igual a idade de Lee. No entanto, essa referência saiu bem cara. Considerando o valor do produto no site da Apple, o rapaz teve de gastar, aproximadamente, U$ 25 mil (R$ 82.167).

No Brasil, o iPhone X é o aparelho mais caro lançado pela Apple no Brasil. Os preços variam entre R$ 6 mil e R$ 7.800. Dessa forma, a mesma "surpresinha", no Brasil, custaria algo em torno de R$ 150 mil.

A mídia local informou que os aparelhos serão distribuídos entre os amigos do casal que ajudaram a preparar a surpresa.