Magazine Chico Aafa comemora 40 anos de carreira em duo com Felipe Valoz Álbum Cantigas do Estradar, assinado pelo duo Ániaht, será apresentado nesta quinta-feira no Teatro do IFG

O cantor Chico Aafa (na foto, à direita) se une nesta quinta-feira ao violonista Felipe Valoz (esquerda) para apresentação, às 20 horas, do álbum Cantigas do Estradar. Assinada pelo duo, batizado de Ániaht, a obra marca os 40 anos de carreira de Aafa comemorados neste ano. O show será no Teatro do Instituto Federal de Goiás (IFG), no câmpus de Goiânia.Devid...