Cheias de graça

Há 11 anos entre roupas coloridas as paulistanas Juliana Balsalobre e Marina Quinan embarcaram em uma viagem de pesquisa pelo Norte e Nordeste do Brasil. Formando o Las Cabaças, no espetáculo O Dia da Caça a dupla usa elementos da palhaçaria clássica para interpretar as caçadoras Bifi e Quinan na Amazônia. “Já participamos de outra edição do festival e conferimos de perto a qualidade técnica”, elogia.

Também representando a palhaçaria feminina, Geni Viegas, Karla Conká, Samantha Anciães e Vera Lucia Ribeiro integram As Marias da Graça e apresentam Tem Areia no Maiô. A história gira em torno de quatro palhaças que vão a Copacabana, no Rio, e precisam enfrentar imprevistos. “A palhaçaria sempre foi masculina. Com trabalho conseguimos mostrar que também podemos ser engraçadas”, diz Samantha.