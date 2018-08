Magazine Chef francês de carreira estelar, Robuchon morre aos 73 anos Um dos mais renomados chefs de cozinha do século, Joël Robuchon morreu nesta segunda em decorrência de um câncer

Considerado chef dos chefs e um dos maiores detentores de estrelas do prestigioso guia Michelin, o francês Joël Robuchon morreu nesta segunda-feira (6) aos 73 anos em decorrência de um câncer no pâncreas, informou sua assessoria. O chef havia passado há um ano por uma cirurgia por conta do tumor. Nascido em 1945 em Poitiers, Robuchon recebeu vários...