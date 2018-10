Magazine Chef Claude Troisgros vem a Goiânia falar sobre tendências de alimentação fora do lar Entre os dias 6 e 8 de novembro, evento discute gastronomia sustentável e traz time de peso para palestras e aulas-show

Claude Troisgros, chef e apresentador do programa Que Marravilha!, da GNT, virá a Goiânia para compartilhar experiências e discutir as tendências do setor de alimentação fora do lar, no 32º Encontro Nacional Abrasel. O evento tem como tema “Gastronomia Sustentável: tradição e tecnologia”, e ocorre entre os dias 06 e 08 de novembro, no Centro d...