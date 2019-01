Magazine Chef aposta nas lembranças para conversar com o cliente

Traduzir sensações e experiências que viveu em mais de 30 anos de cozinha. Esse foi o desafio do chef Marco Soares, do Magna Restaurante, ao elaborar o menu da casa. Entre as opções do cardápio, estão Lembranças de Dona Dulce (em homenagem à mãe do chef), almôndegas de cordeiro com coalhada seca de tomilho e páprica levemente picante; Às Annas da Minha Vida (...