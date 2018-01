“Chaves” e “Chapolin” serão exibidos pelo Multishow

O clássicos infantis Chaves e Chapolin, produzidos pelo canal mexicano Televisa há mais de 40 anos, vão entrar para a grande de programação do canal Multishow. A aquisição dos direitos de transmissão pela empresa Globosat, do Grupo Globo, foi anunciada ontem, mas ainda não há informações sobre exibição e estreia.

Chaves foi o programa mais visto da TV mexicana e foi dublado em 50 idiomas, segundo a Televisa. No Brasil, é exibido há mais de 30 anos pelo SBT, canal aberto que continua a exibir os programas. Os clássicos também já fizeram parte da programação do Cartoon Network, da TV paga. No México, ele era um dos personagens e segmentos do programa Chespirito, que começou a ser exibido no México em 1971.

Popular em vários países da América Latina, o programa sobre um menino órfão que vive em um cortiço e gosta de se esconder em um barril também já foi transmitido na Tailândia, China, Japão e Grécia. A série foi produzida originalmente entre 1971 e 1980, como programa independente, e entre 1980 e 1992 como esquete de um programa de variedades.

Mais episódios

O pacote, cujos direitos de compra foram divulgados ontem pelo Multishow, reúne 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin, além de 244 histórias inéditas (117 de Chaves e 127 de Chapolin). Todas elas já começaram a ser dubladas. Com a compra da Globosat, o Multishow terá mais episódios do que o SBT, que exibe somente histórias gravadas entre 1972 e 1979 e entre 1987 e 1992.

Criador dos seriados e ator que vive os personagens-título, Roberto Gómez Bolaños morreu em 2014, causando comoção em seu país natal e também entre várias gerações de brasileiros que conheceram o programa desde a infância.