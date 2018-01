A Globosat comprou os direitos de transmissão dos programas Chaves e Chapolin, da Televisa. De acordo com o G1, a informação foi confirmada pela assessoria do Multishow, canal do Grupo Globo que vai passar os episódios. No entanto, ainda não há informações sobre exibição, estreia e detalhes do contrato.

Sucesso no Brasil desde 1984, quando começaram a ser transmitidos pelo SBT, Chaves e Chapolin também se tornaram fenômenos no México, país de origem dos programas.