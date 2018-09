Magazine Chama Q Noix faz show em Goiânia para apresentar novo DVD

O trio Chama Q Noix (foto) reúne no novo trabalho, intitulado Chama Q Noix – Ao Vivo em Goiânia, uma mistura de vários ritmos musicais. O lançamento será neste domingo, a partir das 17 horas, no Manakai Sport Food. Com estilo despojado, o grupo faz uma combinação do samba, pagode, hip-hop, rap e rock. O DVD conta com 16 faixas, sendo composto por músicas inéditas, como...