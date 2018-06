Magazine Cervejas com sabores brasileiros conquistam goianos Tema do Piribier neste ano, sabores regionais se consolidam como aposta do mercado cervejeiro artesanal

As cervejas com frutas, castanhas e especiarias regionais chegaram para ficar e não poderia ser diferente em Goiás. A variedade de sabores da região contribui para o lançamento crescente de novos rótulos e desperta o interesse de consumidores. A tendência ficou visível para quem visitou o Piribier, festival de cervejas artesanais de Pirenópolis que terminou no úl...