Magazine Cerveja pode ficar mais cara devido ao aquecimento global Estudo americano calcula que períodos de seca e ondas de calor podem reduzir em 3% a 17% o cultivo de cevada, o que interfere no valor do produto final

Para além do aumento das temperaturas médias, da elevação do nível do mar, da desertificação da Floresta Amazônica, o aquecimento global pode trazer outra consequência nefasta que não havia ainda sido detectada pelos cientistas: vai faltar cerveja. Em estudo publicado nesta segunda-feira (15), na “Nature Plants”, pesquisadores da Universidade da Califo...