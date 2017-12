Centro Livre de Artes de Goiânia está com inscrições abertas para cursos em 2018

O Centro Livre de Artes (CLA) de Goiânia está com inscrições abertas para diversos cursos que serão ministrados no primeiro semestre de 2018. As aulas ocorrerão nos turnos matutino, vespertino e noturnas e estão com vagas limitadas.

Entre os cursos à disposição estão música, artes plásticas, dança, alongamento, pilates e oficina integrada. Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem se inscrever. No ato da matrícula, será cobrada uma taxa única semestral de R$ 75.

As inscrições para as aulas, que terão início em janeiro, podem ser realizadas pelos interessados de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30, e das 13h30 às 21h30, na sede do CLA, dentro do Bosque dos Buritis.

O CLA é uma escola de artes da Prefeitura de Goiânia, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

SERVIÇO

Cursos no Centro Livre de Artes (CLA) de Goiânia

Inscrições limitadas

Horário: Das 8h às 11h30, e das 13h30 às 21h30

Local: Centro Livre de Artes (CLA), Rua 1, n° 605, Setor Oeste, dentro do Bosque dos Buritis - Goiânia/GO)

Valor: R$ 75 o semestre

Mais informações: (62) 3524-1191 / (62) 3524-1194