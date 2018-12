Magazine Centro de compras oferece atrações natalinas em praça de alimentação

Shows, musicais e apresentações culturais estão no cronograma do projeto Natal Mundo dos Sonhos, no Aparecida Shopping. Os eventos são gratuitos e são realizados na Praça de Alimentação. Nesta quinta-feira (20), às 19 horas, os Violeiros de Goiás prometem muita música caipira para os visitantes do local. Logo depois, às 20h30, quem promete animar o público no espaço é...