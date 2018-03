Centro de compras monta praia interna em espaço para crianças

Crianças até 11 anos de idade têm entre as alternativas de lazer da cidade novo espaço que simula uma praia com cerca de quatro toneladas de areia. A atração está montada na praça de eventos do Goiânia Shopping. Guarda-sóis, cadeiras de praia, esteiras, pranchas de surfe, palmeiras e brinquedos próprios para as brincadeiras na areia compõem o cenário. Completando a diversão, há um castelo com circuito de obstáculos e escorregadores que levam os participantes para um mergulho no oceano de bolinhas. Tudo isso para a garotada se sentir no litoral. O acesso à praia indoor está aberto durante horário de funcionamento do shopping (segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas). O valor para 15 minutos é R$ 15. Crianças menores de 6 anos de idade devem entrar, obrigatoriamente, acompanhadas por um responsável. A entrada do responsável, neste caso, é gratuita. A atração fica disponível até 1º de maio. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno.

Curso

Escola oferece oficinas de tecnologia para meninas

A 1ª Semana de Tecnologia Geek para Meninas, em comemoração à semana do Dia Internacional da Mulher, está oferecendo gratuitamente até sábado oficinas gratuitas para meninas entre 7 e 15 meninas, voltadas à tecnologia. O curso é foca no aprendizado para empreendimento com tecnologia e será realizado pela escola de Tecnologia SuperGeeks Goiânia. As oficinas abordarão o contato com a tecnologia e o desenvolvimento de games de 2D. As aulas serão lúdicas, de fácil aprendizado para as crianças e adolescentes, com método próprio e único para terem contato com a tecnologia. Datas e Horários: sexta-feira (09/03), das 9h30 às 11h, das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30; sábado (10/03), das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30. As inscrições podem ser feitas pelo link www.tecnologiapar ameninas.eventbrite.com.br ou pelo WhatsApp (62) 99696-0455. Rua 15, esq. c/ T-53, nº 1.763, Loja 3, Ed. Point Convenience, Setor Marista.