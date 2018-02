Centro Cultural UFG recebe exposição sobre manifestações populares de raízes afro-brasileiras

As fortes cores do congado vão invadir o Centro Cultural UFG por meio da exposição de fotografias do artista visual Marcelo Feijó. A partir da próxima terça-feira, quem visitar o espaço vai se aprofundar numa experiência sensorial pela manifestação religiosa na cidade de Itapecerica, em Minas Gerais. A expressão cultural, tão típica também de Goiás, celebra os antepassados, as forças da natureza, divindades afro-brasileiras e santos católicos de devoção negra. Também será apresentado o documentário inédito Na Angola Tem Moçambique do Tonho Pretinho, junto ao livro homônimo de Talita Viana e Sebastião Rios com fotos de Feijó e Diana Landim.

Ao longo dos últimos anos, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade de Brasília (UnB) desenvolveram um projeto que agora se torna exposição, inventário, oficinas de música, canto e dança conduzidas pelos moçambiqueiros, como são chamados aqueles que participam da celebração. As fotografias de Feijó apresentam as manifestações populares de povos de diferentes culturas que se complementam pela folia do congado.

Figurinos coloridos, instrumentos musicais, passos de dança revelam a memória e identidade das populações fotografadas. O eixo principal do projeto é a salvaguarda e divulgação das concepções religiosas e das práticas culturais próprias dos descendentes africanos no País. De acordo com Marcelo Feijó, professor de Fotografia da UnB, as imagens, assim como o documentário e o livro, mostram as tradições das danças, ritmos, concepções religiosas e dos sentidos dos cânticos presentes no congado.

“Tivemos uma proximidade muito grande com os congadeiros. Para fazer as fotos, precisei entrar nas vidas de pessoas que se contextualizam nas manifestações populares e religiosas. A fotografia foi compartilhada. Todos que participaram do projeto entraram de cabeça na própria experiência da expressão cultural”, explica. De acordo com o fotógrafo, o conhecimento sobre as culturas com base africana é vasto e precisa ser difundido em forma de livro, exposição ou documentário.

O projeto é um dos vencedores do edital Projeto de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial relacionado à música, canto e dança de comunidades afrodescendentes localizadas no território brasileiro. A ação foi lançada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no primeiro semestre de 2013, após proposição do Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da América Latina (Crescipal) da ONU.

Roda

Os cortejos fotografados por Marcelo Feijó são os responsáveis por homenagear as datas que celebram as manifestações afro-brasileiras e datas específicas, como a abolição da escravatura. Episódios populares como quando Nossa Senhora do Rosário retirou Nossa Senhora do mar, por exemplo, revelam a preservação da identidade cultural negra, numa identificação da santa com a humildade e o sofrimento dos escravos. “As ações das folias do moçambique são os principais motivadores para a preservação dos mistérios e da sacralidade da festa”, comenta o artista.

SERVIÇO

Evento: Abertura da exposição Na Angola Tem Memórias e Cantos do Moçambique do Tonho Pretinho

Data: Terça-feira, dia 6, às 20 horas

Local: Centro Cultural UFG (Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário)

Informações: 3209-6251

Entrada franca