Magazine Centro Cultural Oscar Niemeyer deve ser reaberto entre 15 e 19 de dezembro As obras em fase final estão concentradas na reforma dos blocos da Biblioteca e da Administração, no prédio do Monumento aos Direitos Humanos e no Palácio da Música

Com investimento no valor de R$ 10 milhões, a reforma do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que começou em julho de 2017, deve ser reaberto entre 15 e 19 de dezembro, de acordo com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Nesta terça-feira (27), o governador José Eliton visitou o espaço, que passa por últimos ajustes sob responsabilidade da Agência G...