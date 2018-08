Magazine Centro Cultural Octo Marques recebe mostra “Fiotim” do artista Jorge K O projeto nasceu inspirado em visita feita pelo artista ao Instituto Inhotim, em Minas Gerais

A exposição Fiotim – O Museu em Movimento, uma espécie de fábula instalação criada pelo artista mineiro Jorge K. (foto), entra em cartaz a partir desta quinta-feira (16), nas galerias Frei Nazareno Confaloni e Sebastião Reis, do Centro Cultural Octo Marques. A mostra será aberta às 19 horas, seguida de uma performance do artista, às 19h30, ao som do DJ Fabrício Roque. ...