Magazine Centro Ciranda da Arte oferece cursos culturais gratuitos As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8 horas ao meio-dia e das 13 às 17 horas, até o dia 23

O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte está com inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de artes visuais, música dança e teatro. As modalidades têm carga horária de 60 horas. As inscrições para os cursos presenciais devem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8 horas ao meio-dia e das 13 às 17 horas, até dia 23, no Ciranda da Arte, mediante apresentaç...