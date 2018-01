Cenas memoráveis

A morte de Odete Roitman – Quem matou Odete Roitman? Na primeira semana de 1989, o Brasil não se perguntava quem seriam os candidatos da eleição presidencial daquele ano e sim quem era o responsável por fuzilar a grande vilã de Vale Tudo. As cenas do desfecho foram gravadas no dia da exibição do capítulo para evitar vazamentos e a Globo angariou incríveis 100% de audiência na revelação da assassina, a personagem Leila (Cássia Kis). O Brasil, literalmente, parou.

O vestido rasgado de Maria de Fátima – Num acesso de fúria, após sofrer toda sorte de humilhações, Raquel (Regina Duarte) parte para cima de Maria de Fátima (Glória Pires) e rasga o vestido de noiva da filha no ateliê onde estava fazendo a prova do traje. Foi uma das cenas mais intensas da novela e o Brasil vibrou com o fato de aquela mãe protetora – e também meio cega quanto às falcatruas da filha – ter, enfim, dado à vilã o que ela merecia.

O porre de Heleninha Roitman – Foram vários os pileques que Heleninha Roitman (Renata Sorrah) tomou no decorrer da trama, mas nenhum se iguala a um de seus derradeiros, em que a pobre coitada, completamente embriagada, dá um verdadeiro show em uma boate. Entre gritos e danças desajeitadas, Sorrah dá a real dimensão da tragédia que a bebida significava na vida da personagem, que leva os viciados a situações de degradação.

O flagrante em Maria de Fátima e César – Demorou, mas enfim aconteceu. Em um dos capítulos que deram maior audiência durante a trama – mais de 90 pontos no Ibope –, o marido traído Afonso (Cássio Gabus Mendes) arma um flagrante na esposa golpista Maria de Fátima (Glória Pires), encontrando-a na cama com seu amante César (Carlos Alberto Riccelli). Dali em diante, o destino dos personagens sofre uma virada, mudando a direção de toda a novela.

A maionese envenenada – Quando Raquel (Regina Duarte) começa a se dar bem com sua empresa de alimentos, ela passa a ser boicotada pela inimiga Odete Roitman (Beatriz Segall). A megera-mor arma um plano para contaminar a maionese servida pela rival para que sua firma vá à falência. Em um capítulo eletrizante, que movimenta dezenas de personagens de vários núcleos, a trama é descoberta e o pior é evitado, com um acerto de contas entre as duas para fechar com chave de ouro.