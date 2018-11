Magazine CenÁpice Cia. de Dança apresenta novo espetáculo

A CenÁpice Cia. de Dança apresenta, nesta quarta-feira (21), às 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido, o espetáculo No Entoar dos Cantos e das Memórias, terceira obra da companhia goiana que questiona a existência e as fragilidades humanas. A montagem, com coreografia de Marcus Nascimento, será reapresentada no sábado e no domingo, às 19h30, no Espaço Sonhus. ...