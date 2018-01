Cejane Verdejo faz show artístico no Lowbrow Lab

A cantora Cejane Verdejo será a atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas. A apresentação terá pop da atualidade, pop rock dos anos 90, reggae e MPB. Ela fará um show acústico, acompanhada por Kaio César no violão e Mário Layunta na bateria. O público poderá conferir canções de nomes como The Weeknd, Alok, Bruno Mars, Michael Jackson, Bob Marley, Skank, Jota Quest, Djavan, Marisa Monte e Lulu Santos, entre outros. Com nove anos de carreira, a cantora e compositora já se apresentou em diversas casas noturnas de Goiânia e de outras cidades de Goiás. Cejane gravou um EP em 2012, com produção de Leandro Carvalho, além de ter lançado músicas autorais, como Sem Paz. Ela também já participou de festivais como Go Music e projetos como Elas Por Elas, interpretando Elis Regina e Legião Urbana, e tributo a Maria Bethânia, feito pela cantora Maíra Lemos. A casa abre às 19 horas. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175 e 98146-8386.

Seleção

Equipe do Domingão do Faustão realiza nesta sexta seletiva “Caça Talentos” em Anápolis

Moradores e visitantes de Anápolis terão a chance de se candidatar, nesta sexta-feira, a vários quadros do Domingão do Faustão para mostrar seu talento. Uma equipe do programa estará entre 10 horas e meio-dia e entre 13 e 17 horas na sede da TV Anhanguera Anápolis recebendo inscrições de interessados em apresentar habilidades artísticas, quaisquer que sejam elas. A seleção é um mapeamento que irá reunir informações para montar um novo quadro para o programa. Se você tem qualquer tipo de talento, pode comparece à emissora na Rua Venezuela, nº 130, Bairro Jardim das Américas. A seletiva está sendo realizada por todo o Brasil para descobrir novos talentos e abre também para os goianos terão a chance de brilhar no palco do programa. Não é necessária inscrição prévia, basta somente se apresentar presencialmente.