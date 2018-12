Magazine Cebolinha propõe “plano infalível” no primeiro trailer de “Turma da Mônica – Laços”; confira Dirigido por Daniel Rezende, o longa tem estreia programada para 27 de junho de 2019

O aguardado filme Turma da Mônica – Laços ganhou seu primeiro trailer, que traz alguns novos detalhes sobre a aventura da turminha do bairro do Limoeiro. Dirigido por Daniel Rezende, o longa tem estreia programada para 27 de junho de 2019. No vídeo, vamos conferir o clássico arremesso do coelhinho Sansão em um dos momentos de braveza da Mônica (Giuli...