CD sobre centenário de Nossa Senhora de Fátima será lançado nesta sexta-feira (18)

O CD Tributo à Nossa Senhora de Fátima será lançado nesta sexta-feira (18), às 20 horas, no auditório do Colégio Agostiniano, por Nilton Angelo e Valéria Mendes. No disco, Nilton, que é odontólogo e paroquiano ativo, faz interpretações de orações, enquanto Valéria canta composições, como Maria Passa na Frente, Virgem de Fátima e Presença de Virgem Maria. A primeira faix...