Magazine Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminam relacionamento que durava dois anos Os dois estavam morando juntos

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb não estão mais juntos. A assessoria de imprensa do ator confirmou a informação à reportagem. Os rumores começaram quando alguns fãs notaram que Cauã não seguia mais Mariana no Instagram. Os dois estavam juntos desde 2016 e, no início deste ano, já tinham terminado e passado alguns meses separados, mas depois ...