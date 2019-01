Magazine Catira nas escolas

Assim como a própria tradição das Folias de Reis – uma das manifestações religiosas mais importantes do universo caipira –, a catira, que tem o ritmo marcado pela batida dos pés e das mãos dos dançarinos, corre sério risco de extinção. As razões mais fortes são o desinteresse das gerações mais jovens e a migração da população da zona rural para as grandes cidades. Os...