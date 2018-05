Magazine Casamento real é assistido por mais de 13 milhões de espectadores em site O momento de maior audiêcnia registou-se quando terminou a cerimónia e o casal saiu da capela de Saint George

Mais de 13 milhões de espetadores seguiram o casamento do príncipe Harry e da norte-americana Megha Markle, no sábado (19), através da televisão pública britânica BBC. A cobertura do casamento foi feita na localidade de Windsor, a cerca de 30 quilómetros a oeste da capital britânica. O pico de audiência registou-se às 13h00 (mesma hora em Lisboa), quando terminou a ceri...