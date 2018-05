Magazine Casamento do príncipe Harry e Meghan Markle atrai milhares de turistas e aquece economia britânica A expectativa é que 100 mil pessoas acompanhem o evento em Windsor

Basta uma busca rápida em um site de reservas de hotéis para perceber que conseguir alojamento em Windsor neste fim de semana não é tarefa fácil, nem barata. A pequena cidade de 26 mil habitantes receberá milhares de turistas de todas as partes do mundo que irão acompanhar o casamento do príncipe Harry, 33 anos, com a atriz norte-americana Meghan Markle, 36 anos. Nessa quinta...