Casal arrecada R$ 370 mil para morador de rua que se ofereceu para pagar gasolina

No mês passado, a americana Kate McClure estava dirigindo em uma rodovia da Filadélfia, nos Estados Unidos, junto ao seu namorado, Mark D'Amico, quando o carro ficou sem gasolina. Ela então andou até um posto de gasolina, e foi aí que encontrou o morador de rua Johnny Bobbit Junior.

De acordo com o NY Post, Bobbit viu Kate e falou para que ela voltasse para o carro, porque temia por sua segurança. Então ele foi até um posto, usou os únicos US$ 20 (cerca de R$ 60) que tinha e comprou gasolina para o casal.

Por conta da gentileza, Kate e o namorado começaram a visitar Bobbit várias vezes depois. "Nós fomos à Target (loja de departamento) e nós compramos uma grande mochila cheia de coisas, e ele abriu as barrinhas de cereais e nos ofereceu uma. Nós falamos: 'Mas isso é para você'. Ele é extremamente generoso", falou Kate ao NY Post.

Após ver que Bobbit é muito bondoso, Kate e Mark resolveram retribuir: eles criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet com o objetivo de conseguir US$ 10 mil (algo como R$ 32 mil) , o suficiente para cobrir "o primeiro e último meses de aluguel de um apartamento, um carro e despesas básicas por quatro a seis meses", segundo o site da campanha.

A campanha deu muito certo e o valor arrecadado foi surpreendente: US$ 115 mil (cerca de R$ 370 mil) até esta quinta-feira, 23. "Isso é loucura, isso mudou toda a minha visão sobre as pessoas. É o melhor Dia de Ação de Graças que eu já tive na vida", disse Kate.

D'Amica contou que Bobbit está muito feliz com a novidade. "Ele ficou dizendo: 'Eu não vou desperdiçar essa chance'. Está entrando cerca de US$ 100 por minuto. Nós tivemos, inclusive, duas doações de US$ 2 mil (R$ 6.400) cada", falou.

Bobbit tem muita vontade de trabalhar na Amazon, e, graças à campanha, um recrutador da empresa já entrou em contato para tentar ajudá-lo.