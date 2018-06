Magazine Casais recorrem à Justiça para saber quem tem direito de ficar com o animal de estimação Donos, depois do divórcio, têm direito à guarda compartilhada e a visitas

O amor pulou a janela e o bichinho de estimação – quem diria – foi parar nos tribunais. A guarda de animais domésticos após a separação de casais virou assunto judicial. Na ausência de lei específica sobre a matéria, está em julgamento pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se o animal criado pelo casal faz parte do núcleo familiar e se seus do...