Magazine Casagrande narra como ficou um mês sem usar drogas e diz que não vê redes sociais 'Algumas pessoas fazem sacanagem para jogar as outras para baixo', disse o comentarista, que considera que o fim da Copa foi o mais importante de sua vida

O comentarista Walter Casagrande deu um depoimento à revista Época no qual ele relata a importância de ter ficado sóbrio durante a Copa do Mundo na Rússia. No texto, o ex-jogador revelou que não acessa as suas redes sociais, gerenciadas pelos filhos, para não ver as opiniões enviadas contra ele. "Algumas pessoas fazem sacanagem para jogar ...