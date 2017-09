Casa de Cultura Cavaleiro Jorge comemora 20 anos

Antes de se tornar diretora da Casa de Cultura Cavaleiro Jorge, a goiana Tila Avelino já havia passado por garimpos da região da Chapada dos Veadeiros. Depois se tornou a primeira mulher guia turística de São Jorge. Em um momento em que a Chapada ainda nem era destino turístico tão benquisto como agora, a garimpeira se uniu a outros produtores culturais para engatar um projeto de manutenção e preservação de hábitos e manifestações populares da região Norte de Goiás. Agora a Casa de Cultura completa 20 anos com ações artísticas e de sustentabilidade aos povos que habitam o lugar.

“O nosso mote principal é alavancar a cultura tradicional e resgatar valores sociais e culturais de povos que estão aqui há séculos. Trabalhar com cultura é um esforço enorme, mas acreditamos muito nos nossos mecanismos de preservação”, explica Tina, filha de garimpeiros e que viu nascer o boom turístico na Chapada. Desde a última quarta-feira, a Casa de Cultura comemora seus 20 anos com eventos de música, apresentações cênicas e oficinas. Para hoje, a programação de encerramento fica a cargo do show do cantor e compositor paulista Conrado Pera, às 22 horas, no próprio espaço da casa.

Os eventos produzidos pela instituição não se resumem apenas à data comemorativa. Em julho, durante a 17ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, pessoas vindas de todos os cantos do mundo aportaram na chapada para ter uma vivência com as comunidades tradicionais. Anualmente, os produtores da Casa de Cultura ainda desenvolvem projetos como o Aldeia Multiétnica, o Encontro de Lideranças Quilombolas de Goiás e o A Turma que Faz, com a proposta de reunir crianças e adolescentes em ações educativas.

Memória

“Proporcionar encontros que valorizem a sociobiodiversidade possibilita a troca de saberes e fazeres”, sugere Tina, que atualmente se divide entre a manutenção da casa e os projetos espalhados pela região. Com apoio apenas de voluntários e membros da comunidade, em julho de 1997 a Casa de Cultura Cavaleiro Jorge surgiu com o desejo de realizar festivais independentes de cultura. Com prédio erguido em paredes de pedra toá, típica da região, a instituição é hoje um dos principais mecanismos de atuação sociocultural da região da Chapada dos Veadeiros, com projetos que proporcionam encontros que valorizam a biodiversidade, a força da fé e a memória da Chapada.

“Fomos guiados pela vontade de fazer com que comunidades nunca antes ouvidas pelo poder público pudessem erguer a voz e mostrar toda sua sabedoria”, reitera o produtor da Casa de Cultura, Juliano Basso. Ele defende que a instituição, assim como o Encontro de Culturas, é um sinônimo de desenvolvimento social, humano e econômico para a região da Chapada. “Com apenas 800 habitantes, durante os eventos o vilarejo de São Jorge chega a receber 30 mil pessoas de todo o mundo, movimentando o turismo local”, afirma.