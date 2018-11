Magazine Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge conquista prêmio Unicef Projeto Turma que Faz promove importantes ações educativas, artísticas, culturais e esportivas na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás

O projeto Turma que Faz, da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, conquistou o segundo lugar no Prêmio Itaú UNICEF, parceria entre o Banco Itaú e o Fundo das Nações para infância-Unicef. A premiação aconteceu ontem (27), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. O Turma Que Faz realiza um trabalho social na região da Chapada dos Veadeiros por me...