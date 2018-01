Casa comemora aniversário com discotecagem convidada

Os DJs Rick Braile (foto) e Steven Redant são as principais atrações da noite comemorativa de aniversário da boate Avalon Club. A animação com também com o som dos residentes Diogo Ferrer, Diogo Goyaz, Fábio Noveletto, Laurize e Roberto Rodrigues. Gaúcho radicado em São Paulo, Braile começou como DJ residente do Madam Club (Porto Alegre) e acumula bagagem como residente dos selos R:Evolution & The Original Brazilian Pool Party, no Rio de Janeiro, e também do grupo Super Festas, em São Paulo. Já passou por clubes e festivais como Hell & Heaven Bahia, Dublin Gay Pride (Irlanda), The Week (SP), entre outros. Redant, por sua vez, começou a carreira após um grande amigo e DJ lhe sugerir que trabalhasse com música, dada sua aptidão.

Espanhol, ele se destacou em um do mais famosos clubs do mundo, o Privilege. Também tocou em festivais como o Mardi Gras em Sydney, o Miami Winter Music Conference, o Festival de Barcelona e o Festival do Dia Branco de Palm Springs. É elogiado pelo seu som tribal de alta energia.

SERVIÇO

Ingressos: R$ 40 até 0h30 (com nome na lista), R$ 50 até 1h30 (com nome na lista) e assim sucessivamente. Valores sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.