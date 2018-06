Magazine Cartão vermelho! Confira dicas dadas pela consultora de imagem Maristela Barbosa para quem vai estar no ambiente de trabalho durante jogos na Copa

■ Cuidado com o vestuário. Não use roupas inapropriadas nesse dia■ Não modifique o uniforme da empresa se não houve autorização■ Nunca, em hipótese alguma, use palavras de baixo calão■ Evite falar com alto tom■ Seja comedido nas reações■ Reprima qualquer comentário controverso■ Não leve bebidas alcoólica se estiver proibido...