Carros do aplicativo 99 irão distribuir perfumes e cupons da Natura

Durante o mês de dezembro, numa parceria da Natura com a 99, motoristas cadastrados no aplicativo irão distribuir 120 mil amostras da nova fragrância Toxic! Pink, da linha FACES da marca. A ação acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Belo Horizonte.



A entrega será feita só por motoristas do sexo feminino, além de por motoristas do sexo masculino que possuem cinco estrelas no aplicativo, para garantir uma boa experiência para os passageiros. Além das amostras, será possível ganhar cupons de desconto para compras de perfumaria na loja online Natura.



Esta é a segunda parceria da marca de cosméticos com o aplicativo 99. A primeira foi no Projeto Beleza de Motorista, que promoveu o empreendedorismo feminino de consultoras e motoristas, em outubro deste ano.



A nova colônia Toxic! Pink possui uma fragrância adocicada, com uma combinação de pétalas de rosa, baunilha e notas ambaradas. Foi criada pela perfumista Veronica Kato, para ser usada no dia a dia, e chega às lojas pelo preço de 59,90 reais.